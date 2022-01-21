Білий дім підтвердив плани передати Україні гелікоптери Мі-17
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Білий дім підтвердив плани поставок в Україну військово-транспортних вертольотів Мі-17 російського виробництва. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає УНН з посиланням на Twitter американської журналістки CNN Наташі Бертран.
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"За словами Псакі, адміністрація повідомила конгрес про намір США поставити Україні вертольоти Мі-17", — написала Бертран.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Україна зацікавлена в американському військовому обладнанні, призначеному для Афганістану, в тому числі вертольотах Мі-17 і боєприпасах.
Сполучені Штати розглядають можливість відправки своїх військових радників, а також додаткового озброєння в Україну у світлі скупчення російських збройних сил поблизу українського кордону.
Контекст
Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною в останні тижні залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.