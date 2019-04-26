Bild: Путін провокує Україну своїм паспортним указом

"Російські сепаратисти відзначають указ Путіна про паспорти як перший крок на шляху приєднання східної України по кримській моделі", - вказують автори статті.

Представник міністерства закордонних справ ФРН Мартін Шеффер у коментарі німецькому виданню заявив, що спрощення надання російського громадянства громадянам України, які проживають на окупованих територіях, суперечить духу і меті мінських угод.

"Спільно з нашими французькими партнерами в "нормандському форматі", уряд Німеччини засуджує публікацію указу Росії про надання російського громадянства населенню, яке проживає в окремих регіонах українських областей, Луганській і Донецькій. Ці регіони, як і весь Донбас, є частиною території України", - підкреслив він.

Свою стурбованість висловив і посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Це рішення Путіна є не лише кричущим порушенням суверенітету України і мінських угод. Це ще один ляпас Німеччині і Франції, що знову зриває і без того дуже крихкий мирний процес", - сказав він.

Мельник заявив, що спускати все з рук Путіну більше не можна.

"Ми очікуємо чіткої відповіді від уряду Німеччини, включаючи введення нових, більш жорстких санкцій проти Росії, щоб привести кремлівського главу до тями і змусити його повернутися за стіл переговорів, скасувати ці та інші довільні кроки Москви", - підкреслив він.

Представник Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Біджан Джир-Сарай, який займається питаннями зовнішньої політики, також розкритикував указ.

"Путін намагається на постійній основі створювати факти і цементувати ситуацію на окупованій частині східної України. Ці провокації дають зрозуміти, що Росія не зацікавлена в дипломатичному вирішенні ситуації", - зазначив він.

Ще один член ВДП Франк Мюллер-Розентрітт заявив, що в Україні "люди бояться, що Путін після вчорашнього обміну паспортів на окупованих територіях тепер анексує нові території".

"Це не повинно бути прийнято міжнародним співтовариством. Явне порушення Мінська (мінських угод - ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.