Bild: Путін провокує Україну своїм паспортним указом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Всього три дні дав президент Росії Володимир Путін Володимиру Зеленському, за якого на виборах України віддали більшість голосів, перед тим, як знову кинути виклик сусідній країні і Заходу. У середу Путін підписав указ про те, що українцям на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях сприятимуть при наданні російських паспортів, йдеться у статті німецького видання Bild, передає УНН.
"Російські сепаратисти відзначають указ Путіна про паспорти як перший крок на шляху приєднання східної України по кримській моделі", - вказують автори статті.
Представник міністерства закордонних справ ФРН Мартін Шеффер у коментарі німецькому виданню заявив, що спрощення надання російського громадянства громадянам України, які проживають на окупованих територіях, суперечить духу і меті мінських угод.
"Спільно з нашими французькими партнерами в "нормандському форматі", уряд Німеччини засуджує публікацію указу Росії про надання російського громадянства населенню, яке проживає в окремих регіонах українських областей, Луганській і Донецькій. Ці регіони, як і весь Донбас, є частиною території України", - підкреслив він.
Свою стурбованість висловив і посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"Це рішення Путіна є не лише кричущим порушенням суверенітету України і мінських угод. Це ще один ляпас Німеччині і Франції, що знову зриває і без того дуже крихкий мирний процес", - сказав він.
Мельник заявив, що спускати все з рук Путіну більше не можна.
"Ми очікуємо чіткої відповіді від уряду Німеччини, включаючи введення нових, більш жорстких санкцій проти Росії, щоб привести кремлівського главу до тями і змусити його повернутися за стіл переговорів, скасувати ці та інші довільні кроки Москви", - підкреслив він.
Представник Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Біджан Джир-Сарай, який займається питаннями зовнішньої політики, також розкритикував указ.
"Путін намагається на постійній основі створювати факти і цементувати ситуацію на окупованій частині східної України. Ці провокації дають зрозуміти, що Росія не зацікавлена в дипломатичному вирішенні ситуації", - зазначив він.
Ще один член ВДП Франк Мюллер-Розентрітт заявив, що в Україні "люди бояться, що Путін після вчорашнього обміну паспортів на окупованих територіях тепер анексує нові території".
"Це не повинно бути прийнято міжнародним співтовариством. Явне порушення Мінська (мінських угод - ред.)", - сказав він.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.