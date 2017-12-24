"Біг Бен" тимчасово відновить роботу на Різдво та Новий Рік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Куранти Вестмінстерського палацу запрацюють на честь Різдва та Нового року. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.
Куранти відновлять роботу з 9 ранку 25 грудня у Різдво та з 23:00 до 01:00 у новорічну ніч.
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Хранитель годинника Стів Джаггс сказав, що у наступні 4 роки “Біг-Бен” звучатиме лише з нагоди особливих днів.
Нагадуємо, у Лондоні через масштабні реставраційні роботи зупинили відомий годинник “Біг-Бен” до 2021 року. Рішення про вимкнення годинника прийняли для того, щоб захистити слух робітників. Проте це буде найдовше мовчання годинника за всю історію його існування. Зазначається, що прем’єр-міністр Тереза Мей назвала неправильним те, що відомий Біг-Бен не будуть слухати аж до 2021 року і попросила переглянути відповідні пропозиції.