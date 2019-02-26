Біатлоністка Блашко стала переможницею Альпійського кубку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В словенській Поклюці пройшли суперкороткі індивідуальні гонки в рамках Альпійського Кубка з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Українського біатлону".
Першою українською спортсменкою, випробувати даний формат, виявилася Дар'я Блашко, яка виграла і цю гонку, слідом за вчорашнім спринтом. В її пасиві лише одна незакрита мішень на чотирьох вогневих рубежах. На 63,7 с від неї відстала швейцарка Майер-Руж (4). Бронзовою призеркою стала словенка Леа Ейнфальт (4) + 1:33,7 хв.
Примітно, що формат гонки був експериментальним, на офіційних змаганнях ще не зустрічався: на короткій дистанції в 5 км (п'ять кіл по 1 км) чотири вогневі рубежі зі штрафом 15 секунд за промах.
Додамо також, після змагань в Поклюці Блашко разом з тренером Володимиром Махлаєвим відправляться в Мартелл-Валь-Мартелло для підготовки до участі в заключному етапі Кубка IBU з 14 по 17 березня.