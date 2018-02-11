Біатлоніст Підручний потрапив до топ-30 спринтерської гонки у Пчьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Двадцять треті зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї продовжилися біатлонним чоловічим спринтом, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Серед українських чоловіків кращим знову став капітан Дмитро Підручний. Як і двом медалістам, йому вдалося - вперше в сезоні - закрити всі мішені, але на дистанції він поступався, що в підсумку вилилося в 21-й рядок фінішного протоколу. Однак 49 секунд до лідерів дозволяють сподіватися на поліпшення результату в гонці переслідування.
Артем Прима на лижні сьогодні був швидше, і міг боротися за двадцятку кращих навіть при двох своїх промахах. Однак на середині останнього кола Прима просто "встав" в підйом, про що він сам сказав після гонки. Підсумкове місце - 40-е. Сергій Семенов, який допустив один штраф на стійці, показав на фініші 46-ий час. Нарешті, Володимир Семаков виявився єдиним нашим учасником, який не пробився в персьют - з трьома незакритими мішенями його результат 78-й.
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Володарем олімпійського "золота" виявився німець Арнд Пайффер, який відстрілявся на нуль – 23:38,8 хв. Чиста стрільба також дозволила одержати нагороду Ігор чеху Міхалу Крчмару +4,4 секунди. Бронзова нагорода в активі італійця Домініка Віндіша (1) +7,7 с.
Зауважимо, що на відміну від жінок, які отримали між стартовими гонками день відпочинку, чоловіки гонку переслідування пробіжать вже завтра. Тому 12-го лютого на уболівальників біатлону очікують чоловіча та жіноча гонка переслідування.