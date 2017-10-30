Безробітний знайшов на вулиці флешку з секретними даними лондонського аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Служба безпеки Лондонського аеропорту Хітроу розпочала внутрішнє розслідування після того, як на вулиці була знайдена флешка, що містить секретну інформацію про безпеку аеропорту. Про це повідомляє видання Dailymail, передає УНН.
USB-накопичувач, знайшов безробітний чоловік у Королівському парку Північно-Західного Лондона. Як повідомляється, флешка містить карти, відеоролики та деталі про заходи захисту королеви Єлезавети, коли вона перебуває в аеропорту, а також маршрути та охорону британських міністрів та іноземних сановників.
Окрім того файли містять паролі, необхідні для доступу до обмежених зон і розклад патрулів, які відповідають за захист від терористів-самогубців.
Також на флешці була схема системи радарів, яка використовується для перевірки злітно-посадкових смуг та огородження на периметрі.
Як писав УНН, 24 жовтня інформаційна система Міжнародного аеропорту "Одеса" зазнала хакерської атаки.