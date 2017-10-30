Безробітний знайшов на вулиці флешку з секретними даними лондонського аеропорту

USB-накопичувач, знайшов безробітний чоловік у Королівському парку Північно-Західного Лондона. Як повідомляється, флешка містить карти, відеоролики та деталі про заходи захисту королеви Єлезавети, коли вона перебуває в аеропорту, а також маршрути та охорону британських міністрів та іноземних сановників.

Окрім того файли містять паролі, необхідні для доступу до обмежених зон і розклад патрулів, які відповідають за захист від терористів-самогубців.

Також на флешці була схема системи радарів, яка використовується для перевірки злітно-посадкових смуг та огородження на периметрі.

Як писав УНН, 24 жовтня інформаційна система Міжнародного аеропорту "Одеса" зазнала хакерської атаки.