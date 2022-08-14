Безкоштовна медична евакуація важкохворих українців до країн ЄС: в МОЗ розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. З початку широкомасштабної війни в Україні важкохворі та поранені можуть розраховувати на безкоштовну евакуацію з території, де тривають бойові дії на лікування за кордон. Наразі здійснено 85 евакуаційних маршрутів. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, інформує УНН.
Деталі
За його словами, щоб потрапити на медичну евакуацію за кордон, українці можуть звернутись до свого лікаря або заповнити відповідну форму на сайті Міністерства охорони здоров’я в розділі «Громадянам».
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«Окрема процедура діє для силового блоку. Там працює військово-лікарська комісія, яка розглядає кожен конкретний випадок та вирішує, чи продовжувати працівнику силового відомства лікування в Україні, чи їхати за кордон. За таким механізмом ми вже вивезли майже 1400 пацієнтів на лікування за кордон. Найбільше прийняли на лікування Німеччина, Іспанія і Польща. Але загалом у Європейському Союзі 18 країн лікують українців», - зазначає Ляшко.
Також, він зазначив, що онкохворі діти також мають можливість податися на цю програму та виїхати на лікування за кордон.
«Лікуванням дітей за кордоном опікується Перша леді Україні Олена Зеленська. Наразі понад 500 українських дітей отримують безоплатне лікування в ЄС», - підсумував Ляшко.
Доповнення
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 5 мільйонів українців стали біженцями та поїхали за кордон. Панічний стан, вразливість через воєнні обставини наражають українців на ще одну небезпеку, не менш жахливу, ніж війна – пастку під назвою “експлуатація” або торгівля людьми.