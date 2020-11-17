Бездіяльність Уруського спрямована на блокування реальних реформ ОПК - ЗМІ

ukru
10:24 • 7857 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 30695 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 58847 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 105242 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 108685 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 115805 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118924 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106058 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112959 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92106 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 46325 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 83519 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 103516 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 107104 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 81890 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 105240 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 30144 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 109509 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 332378 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 265206 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 10795 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 95844 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117965 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117917 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114421 перегляди
Актуальне
Бездіяльність Уруського спрямована на блокування реальних реформ ОПК - ЗМІ

Бездіяльність Уруського спрямована на блокування реальних реформ ОПК - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11701 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський демонструє абсолютну нездатність займатися розвитком цього критично важливого для України напрямку. Про це йдеться у статті "Уруський і бездіяльність: до чого призведе нездатність віце-прем'єр-міністра займатися ОПК України", опублікованій виданням Rupor.info, передає УНН.

"За 4 місяці Уруський і його команда не підготували комплексної стратегії розвитку ОПК. Міністерство не опублікувало жодного документу, в якому б відображалося бачення реформи ОПК. Сміх і гріх, але в середині вересня було презентовано новий проект Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу. Але не від міністерства Уруського, а від Мінекономіки, що традиційно відповідає за промисловість. Навіщо і кому потрібне у такому випадку міністерство Уруського?", - йдеться у статті.

Автор зазначає, що судячи з усього, міністерство Уруського потрібне, щоб блокувати реальні зміни в ОПК.

"Все досить прозаїчно - йому простіше розповідати про ракети і космос, але не про реальну роботу міністерства. А тим часом відбувається блокування тих реформ в ОПК, які були задумані давно. І не реалізуються тільки через Уруського. Мова йде про корпоратизацію ОПК. Замість цього Уруський включив "ручний режим" і сам тисне на підприємства, змушуючи їх виконувати його вимоги. При цьому, віце-прем'єр явно забув про міжнародні стандарти OECD (прозорість, підзвітність, контроль, незалежне управління)", - підкреслюється у публікації.

При цьому, автор нагадує, що Уруський намагається вивести з "Укроборонпрому" 6 авіаційних підприємств, і це при тому, що стратегії розвитку авіації в Україні немає.

"Більш того, це, за словами співрозмовників нашого видання, робиться незважаючи на критику РНБО, Міністерства фінансів та інших органів виконавчої влади. Головна проблема полягає у тому, що за рахунок таких дій Уруський остаточно знищує систему української ОПК, висмикуючи з нього як з запіканки родзинки. Все інше його не цікавить, і воно може бути знищено. Уруський демонструє категоричну нездатність займатися ОПК", - підкреслюється у статті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92