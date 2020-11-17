Бездіяльність Уруського спрямована на блокування реальних реформ ОПК - ЗМІ

"За 4 місяці Уруський і його команда не підготували комплексної стратегії розвитку ОПК. Міністерство не опублікувало жодного документу, в якому б відображалося бачення реформи ОПК. Сміх і гріх, але в середині вересня було презентовано новий проект Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу. Але не від міністерства Уруського, а від Мінекономіки, що традиційно відповідає за промисловість. Навіщо і кому потрібне у такому випадку міністерство Уруського?", - йдеться у статті.

Автор зазначає, що судячи з усього, міністерство Уруського потрібне, щоб блокувати реальні зміни в ОПК.

"Все досить прозаїчно - йому простіше розповідати про ракети і космос, але не про реальну роботу міністерства. А тим часом відбувається блокування тих реформ в ОПК, які були задумані давно. І не реалізуються тільки через Уруського. Мова йде про корпоратизацію ОПК. Замість цього Уруський включив "ручний режим" і сам тисне на підприємства, змушуючи їх виконувати його вимоги. При цьому, віце-прем'єр явно забув про міжнародні стандарти OECD (прозорість, підзвітність, контроль, незалежне управління)", - підкреслюється у публікації.

При цьому, автор нагадує, що Уруський намагається вивести з "Укроборонпрому" 6 авіаційних підприємств, і це при тому, що стратегії розвитку авіації в Україні немає.

"Більш того, це, за словами співрозмовників нашого видання, робиться незважаючи на критику РНБО, Міністерства фінансів та інших органів виконавчої влади. Головна проблема полягає у тому, що за рахунок таких дій Уруський остаточно знищує систему української ОПК, висмикуючи з нього як з запіканки родзинки. Все інше його не цікавить, і воно може бути знищено. Уруський демонструє категоричну нездатність займатися ОПК", - підкреслюється у статті.