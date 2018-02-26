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Без їжі і тепла: жінка на Чернігівщині залишила без нагляду шістьох малолітніх дітей

Без їжі і тепла: жінка на Чернігівщині залишила без нагляду шістьох малолітніх дітей

Київ • УНН

 • 4902 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Чернігівській області поліція розшукує жінку, яка два дні тому пішла із дому, залишивши без нагляду шістьох своїх малолітніх дітей. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“Шестеро малолітніх дітей, найменшому з яких півтора року, два дні сиділи вдома самі без їжі і опалення, доки їх не врятували громадяни та поліція”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 25 лютого до поліції надійшла інформація, що в одному з сіл Куликівського району в будинку матері-одиначки залишилися без нагляду шестеро малолітніх дітей.

"Два дні тому жінка пішла “святкувати” та зникла. Зі слів селян, за жінкою таке водилося й раніше", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, поліцію викликав голова сільради.

Правоохоронці разом з представниками служби у справах дітей Куликівської райдержадміністрації помістили всіх шістьох дітей до дитячого відділення райлікарні. Поліція проводить комплекс розшукових заходів для встановлення місця перебування матері.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (навмисне убивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Краматорську мати шукала їжу разом з трьома дітьми на звалищах.

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