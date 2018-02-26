Без їжі і тепла: жінка на Чернігівщині залишила без нагляду шістьох малолітніх дітей

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Чернігівській області поліція розшукує жінку, яка два дні тому пішла із дому, залишивши без нагляду шістьох своїх малолітніх дітей. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.