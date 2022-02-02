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Без взуття та одягу: 12 мігрантів замерзли насмерть через протистояння Греції і Туречини

Без взуття та одягу: 12 мігрантів замерзли насмерть через протистояння Греції і Туречини

Київ • УНН

 • 19593 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Тіла 12 замерзлих мігрантів були виявлені неподалік кордону Туреччини з Грецією, заявив у середу міністр внутрішніх справ Туреччини, звинувативши грецьких прикордонників у тому, що вони витіснили їх назад через кордон. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що 12 були серед 22 мігрантів, яких грецькі прикордонники виштовхнули назад до Туреччини. Він додав, що їх було знайдено біля прикордонного переходу Іпсала між Туреччиною та Грецією "без взуття та без одягу".

Міністр не повідомив інших подробиць, але поділився розмитими фотографіями восьми виявлених тіл, у тому числі трьох у шортах та футболках.

Він також звинуватив Євросоюз у "безпорадності, слабкості та нелюдяності".

Офіс губернатора провінції Едірне, неподалік сухопутного кордону з Грецією, повідомив, що серед загиблих був мігрант, який помер у лікарні після того, як його врятувала турецька влада.

Додамо

Туреччина часто звинувачує сусідню Грецію у незаконному відштовхуванні мігрантів, які бажають потрапити до Європи. Греція відкидає звинувачення в тому, що вона здійснює так звані протидії, які заважають мігрантам звертатися за міжнародним захистом.

Туреччина, де близько 3,7 мільйона сирійських біженців, є основним пунктом перетину кордону для мігрантів з Близького Сходу, Азії та Африки, які шукають кращого життя в країнах Європейського Союзу.

Більшість із них намагаються проникнути до Греції, або перетинаючи північно-східний сухопутний кордон, або втискаючись у контрабандні човни, що прямують до східних островів Егейського моря.

Останнім часом банди контрабандистів навіть завантажують мігрантів на яхти, які прямують з Туреччини до Італії.

Десятки мігрантів загинули у центральній частині Егейського моря минулого місяця.

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