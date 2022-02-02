Без взуття та одягу: 12 мігрантів замерзли насмерть через протистояння Греції і Туречини

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Тіла 12 замерзлих мігрантів були виявлені неподалік кордону Туреччини з Грецією, заявив у середу міністр внутрішніх справ Туреччини, звинувативши грецьких прикордонників у тому, що вони витіснили їх назад через кордон. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.