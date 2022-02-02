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Без обуви и одежды: 12 мигрантов замерзли насмерть из-за противостояния Греции и Турции

Без обуви и одежды: 12 мигрантов замерзли насмерть из-за противостояния Греции и Турции

Киев • УНН

 • 19590 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. 12 замерзших мигрантов были обнаружены недалеко от границы Турции с Грецией, заявил в среду министр внутренних дел Турции, обвинив греческих пограничников в том, что они вытеснили их обратно через границу. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что 12 были среди 22 мигрантов, которых греческие пограничники вытолкали обратно в Турцию. Он добавил, что они были найдены возле пограничного перехода Ипсала между Турцией и Грецией "без обуви и без одежды".

Министр не сообщил других подробностей, но поделился размытыми фотографиями восьми обнаруженных тел, в том числе трех в шортах и футболках.

Он также обвинил Евросоюз в "беспомощности, слабости и бесчеловечности".

Офис губернатора провинции Эдирне, недалеко от сухопутной границы с Грецией, сообщил, что среди погибших был мигрант, который умер в больнице после того, как его спасла турецкая власть.

Добавим

Турция часто обвиняет соседнюю Грецию в незаконном отталкивании мигрантов, желающих попасть в Европу. Греция отвергает обвинения в том, что она осуществляет так называемые противодействия, которые мешают мигрантам обращаться за международной защитой.

Турция, где около 3,7 миллиона сирийских беженцев, является основным пунктом пересечения границы для мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки, которые ищут лучшей жизни в странах Европейского Союза.

Большинство из них пытаются проникнуть в Грецию, либо пересекая северо-восточную сухопутную границу, либо втискиваясь в контрабандные лодки, что направляются к восточным островам Эгейского моря.

В последнее время банды контрабандистов даже загружают мигрантов на яхты, что направляются из Турции в Италию.

Десятки мигрантов погибли в центральной части Эгейского моря в прошлом месяце.

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