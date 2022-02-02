Без обуви и одежды: 12 мигрантов замерзли насмерть из-за противостояния Греции и Турции

КИЕВ. 2 февраля. УНН. 12 замерзших мигрантов были обнаружены недалеко от границы Турции с Грецией, заявил в среду министр внутренних дел Турции, обвинив греческих пограничников в том, что они вытеснили их обратно через границу. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.