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Без підтримки міжнародних організацій визволення М.Семени та Р.Сущенка не досягнути - Ю.Стець

Київ • УНН

 • 8413 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець закликав міжнародні організації та лідерів європейських держав активно сприяти визволенню українських політичних в'язнів-журналістів Миколи Семени та Романа Сущенка. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства інформаційної політики України.  

Без підтримки міжнародних організацій визволення М.Семени та Р.Сущенка не досягнути - Ю.Стець

“В цей день (Всесвітній день свободи преси - ред.) я закликаю світову спільноту звернути увагу на наших політичних в’язнів -журналістів. Без підтримки міжнародних організацій, думок лідерів європейських держав швидкого визволення не досягнути”, - заявив Ю.Стець.

За словами міністра, сьогодні справи Миколи Семени та Романа Сущенка – приклади порушення прав журналістів на професію та свободу слова з боку РФ.

Ю.Стець у своєму зверненні до колег зазначив, що іншою стороною свободи є відповідальність. Тож журналістам слід усвідомлювати відповідальність перед суспільством, дотримуватись стандартів журналістики та неупередженості висловлювань, відчуваючи при цьому свободу та підтримку держави.

"Зважаючи на кричущі для сучасного світу випадки безкарності та турбуючись про безпеку журналістів, невдовзі міністерство інформаційної політики ініціює зміни до законодавства в частині страхування.Тему піднімемо разом із Радою Європи та НСЖУ (Національна спілка журналістів України - ред.), медійниками та страховиками”, - наголосив Ю.Стець.

Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня 2016 року у Москві затримала кореспондента агентства “Укрінформ” Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито “цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею”.

Кримінальна справа стосовно Миколи Семени була порушена навесні 2016 року. За версією обвинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони.

Як повідомляв УНН 9 березня, Україна в ОБСЄ закликала Росію звільнити М.Семену та Р.Сущенка.

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