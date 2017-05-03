Без поддержки международных организаций освобождения Н.Семены и Р.Сущенка не достичь - Ю.Стець
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Министр информационной политики Украины Юрий Стець призвал международные организации и лидеров европейских государств активно содействовать освобождению украинских политических заключенных-журналистов Николая Семены и Романа Сущенко. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства информационной политики Украины.
"В этот день (Всемирный день свободы прессы - ред.) я призываю мировое сообщество обратить внимание на наших политических узников-журналистов. Без поддержки международных организаций, мнений лидеров европейских государств быстрого их освобождения не достичь", - заявил Ю. Стець.
По словам министра, дела Николая Семены и Романа Сущенко - примеры нарушения прав журналистов на профессию и свободу слова со стороны РФ.
Ю.Стець в своем обращении к коллегам отметил, что другой стороной свободы является ответственность. Поэтому журналистам следует осознавать ответственность перед обществом, соблюдать стандарты журналистики и беспристрастности высказываний, ощущая при этом свободу и поддержку государства.
"Учитывая вопиющие для современного мира случаи безнаказанности и заботясь о безопасности журналистов, вскоре министерство информационной политики инициирует изменения в законодательство в части страхования. Тему поднимем вместе с Советом Европы и НСЖУ (Национальный союз журналистов Украины - ред.), медийщиками и страховиками", - отметил Ю. Стець.
Напомним, что Федеральная служба безопасности России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющихся государственной тайной".
Уголовное дело в отношении Николая Семены была возбуждено весной 2016 года. По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны.
Как сообщал УНН 9 марта, Украина в Организации по безопасности и сотрудничеству в европе призвала Россию освободить Н.Семену и Р.Сущенко.