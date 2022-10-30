Без опадів і до 19° тепла: яким буде останній день жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Завтра, 31 жовтня, в Україні буде майже без опадів, лише на сході прогнозують невеликий дощ. У деяких регіонах вдень температура підвищиться до 19° тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Без опадів, невеликий дощ буде лише вночі на Лівобережжі, а також вдень у Донецькій і Луганській
областях.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°. На Прикарпатті, Закарпатті та Одещині 14-19°. У північно-східній частині країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.
Нагадаємо
Цього року метеорологічна осінь у Києві настала 2 вересня – на два тижні раніше за кліматичну норму.