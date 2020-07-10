Без дощів і до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"10 липня в Україні без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-західний, (у східній частині - північно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, у південній частині 15-20°; вдень 25-30°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.