Без чотирьох травмованих: "Шахтар" відправився в Рим на матч Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. "Шахтар" визначився із заявкою команди та відправився на поєдинок Ліги Європи із римською "Ромою", передає УНН з посиланням на сайт римського ФК.
Деталі
Серед числа травмованих, які не поїхали на гру із італійцями, числяться: Тарас Степаненко, Давид Хочолава, Михайло Мудрик та Маркіньос Сіпріано.
Заявка "Шахтаря":
Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін
Захисники: Додо, Крівцов, Корнієнко, Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао, Бондар
Півзахисники: Тайсон, Маркос, Дентіньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка
Нападники: Мораес, В'юнник.
Доповнення
Поєдинок команд відбудеться 11 березня о 22:00.