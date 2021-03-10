Без четырех травмированных: "Шахтер" отправился в Рим на матч Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. "Шахтер" определился с заявкой команды и отправился на поединок Лиги Европы с римской "Ромой", передает УНН со ссылкой на сайт римского ФК.
Детали
В числе травмированных, которые не поехали на игру с итальянцами, числятся: Тарас Степаненко, Давид Хочолава, Михаил Мудрик и Маркиньос Сиприано.
Заявка "Шахтера":
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Корниенко, Матвиенко, Исмаили, Ввитао, Бондарь
Полузащитники: Тайсон, Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка
Нападающие: Мораес, Вьюнник.
Дополнение
Поединок команд состоится 11 марта в 22:00.