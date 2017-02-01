BEST CIO 2016: ІТ-директор компанії “Істерн Беверідж Трейдінг” - серед найкращих фахівців країни
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Згідно з рішенням журі конкурсу BEST CIO 2016 в число фіналістів проекту в категорії “Харчова промисловість” увійшов Дмитро Фомін, ІТ-директор в компанії “Істерн Беверідж Трейдінг”, передає УНН.
Проект BEST CIO проводиться, починаючи з 2008 р, виданням “Компьютерное Обозрение”. Партнерами BEST CIO в цьому році виступили такі світові гранди, як HPE, IBM, CheckPoint, NetApp. Проект також підтримали українські підприємства Avalis, De Novo та “Укртелеком”.
Урочиста церемонія нагородження переможців BEST CIO 2016 відбулася 26 січня в Києві і зібрала понад 100 запрошених ІТ-директорів і партнерів проекту.
В рамках проекту BEST CIO 2016 переможці конкурсу визначалися в два етапи. Перший передбачав оцінку зрілості IT-інфраструктури підприємства, на якому працюють CIO, ефективності використовуваних апаратно-програмних рішень і досконалості системи управління IT. Для цього вибір фіналістів здійснювався за методикою, розробленою експертами редакції “Комп’ютерного Огляду” на основі всесвітньо визнаних моделей Gartner і MIT.
На другому етапі проводилася безпосередня оцінка персонального вкладу керівника IT-напрямку. У журі BEST CIO 2016 увійшли топ-менеджери компаній-партнерів, переможці конкурсу минулих років, а також низка експертів вітчизняного IT-ринку.
“Мета проекту BEST CIO — виявити найбільш гідних і найбільш помітних ІТ-директорів українських підприємств. Роль CIO на багатьох українських підприємствах все ще залишається недооціненою. І одна з основних завдань нашого конкурсу полягає в тому, щоб наочно продемонструвати значущість ІТ-директора, як ініціатора підвищення ефективності бізнесу за рахунок використання всього потенціалу сучасних інформаційних технологій ”, зазначив у своєму виступі на відкритті урочистої церемонії нагородження переможців Михайло Лаптєв, голова журі BEST CIO 2016 і головний редактор видання “Компьютерное Обозрение”.
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