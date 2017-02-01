BEST CIO 2016: ІТ-директор компании "Истерн Беверидж Трейдинг" - среди лучших специалистов страны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Согласно решению жюри конкурса BEST CIO 2016 г. в число финалистов проекта в категории "Пищевая промышленность" вошел Дмитрий Фомин, ІТ-директор в компании "Истерн Беверидж Трейдинг", передает УНН.
Проект BEST CIO проводится, начиная с 2008 г., изданием "Компьютерное Обозрение". Партнерами BEST CIO в этом году выступили такие мировые гранды, как HPE, IBM, CheckPoint, NetApp. Проект также поддержали украинские предприятия Avalis, De Novo и "Укртелеком".
Торжественная церемония награждения победителей BEST CIO 2016 состоялась 26 января в Киеве и собрала более 100 приглашенных ІТ-директоров и партнеров проекта.
В рамках проекта BEST CIO 2016 победители конкурса определялись в два этапа. Первый предусматривал оценку зрелости IT-инфраструктуры предприятия, на котором работают CIO, эффективности используемых аппаратно-программных решений и совершенства системы управления IT. Для этого выбор финалистов осуществлялся по методике, разработанной экспертами редакции "Компьютерного Обозрения" на основе всемирно признанных моделей Gartner и MIT.
На втором этапе проводилась непосредственная оценка персонального вклада руководителя IT-направления. В жюри BEST CIO 2016 вошли топ-менеджеры компаний-партнеров, победители конкурса прошлых лет, а также ряд экспертов отечественного IT-рынка.
"Цель проекта BEST CIO - выявить наиболее достойных и наиболее заметных ІТ-директоров украинских предприятий. Роль CIO на многих украинских предприятиях все еще остается недооцененной. И одна из основных задач нашего конкурса заключается в том, чтобы наглядно продемонстрировать значимость ІТ-директора, как инициатора повышения эффективности бизнеса за счет использования всего потенциала современных информационных технологий", - отметил в своем выступлении на открытии торжественной церемонии награждения победителей Михаил Лаптев, глава жюри BEST CIO 2016 и главный редактор издания "Компьютерное Обозрение".
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