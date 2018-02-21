"Бешикташ" у меншості зазнав розгромної поразки від "Баварії"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Мюнхенська “Баварія” здобула розгромну перемогу на “Альянц Арені” над турецьким “Бешикташем” в першій зустрічі команд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Баварія” практично забезпечила собі путівку в чвертьфінал після розгрому турків. Гості гідно виглядали на початку гри, але після видалення екс-динамівця Домагоя Віди зуміли протриматися тільки до 43-ї хвилини, коли Томас Мюллер відкрив рахунок. Після перерви ж мюнхенці просто знищили оборону суперників, Мюллер оформив дубль, як і поляк Роберт Левандовскі, ще одного разу забив Кінгслі Коман — 5:0.
“Думаю, ми побачили два різних тайми. До перерви ми грали в низькому темпі, погано комбінували і дозволяли „Бешикташу“ більше атакувати. Гол в кінці першого тайму дав нам психологічну перевагу, і в другій половині на полі була інша „Баварія“. Ми забили кілька чудових голів і показали прекрасний футбол. Я дуже задоволений нашою грою”, — зазначив тренер “Баварії” Юп Хайнкес.
Зауважимо, що попередні шість протистоянь на цій стадії “Баварія” неодмінно вигравала.