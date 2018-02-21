"Бешикташ" в меньшинстве потерпел разгромное поражение от "Баварии"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Мюнхенская “Бавария” одержала разгромную победу на “Альянц Арене” над турецким “Бешикташем” в первой встрече команд в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Бавария” практически обеспечила себе путевку в четвертьфинал после разгрома турок. Гости по достоинству выглядели в начале игры, но после удаления экс-динамовца Домагоя Виды сумели продержаться только до 43-й минуты, когда Томас Мюллер открыл счет. После перерыва же мюнхенцы просто уничтожили оборону соперников, Мюллер оформил дубль, как и поляк Роберт Левандовски, еще однажды забил Кингсли Коман — 5:0.
“Думаю, мы увидели два разных тайма. До перерыва мы играли в низком темпе, плохо комбинировали и позволяли „Бешикташу“ больше атаковать. Гол в конце первого тайма дал нам психологическое преимущество, и во второй половине на поле была другая „Бавария“. Мы забили несколько замечательных голов и показали великолепный футбол. Я очень доволен нашей игрой”, — отметил тренер" Баварии “Юп Хайнкес.
Заметим, что предыдущие шесть противостояний на этой стадии “Бавария” непременно выигрывала.