"Бешикташ" в меньшинстве потерпел разгромное поражение от "Баварии"

“Бавария” практически обеспечила себе путевку в четвертьфинал после разгрома турок. Гости по достоинству выглядели в начале игры, но после удаления экс-динамовца Домагоя Виды сумели продержаться только до 43-й минуты, когда Томас Мюллер открыл счет. После перерыва же мюнхенцы просто уничтожили оборону соперников, Мюллер оформил дубль, как и поляк Роберт Левандовски, еще однажды забил Кингсли Коман — 5:0.

“Думаю, мы увидели два разных тайма. До перерыва мы играли в низком темпе, плохо комбинировали и позволяли „Бешикташу“ больше атаковать. Гол в конце первого тайма дал нам психологическое преимущество, и во второй половине на поле была другая „Бавария“. Мы забили несколько замечательных голов и показали великолепный футбол. Я очень доволен нашей игрой”, — отметил тренер" Баварии “Юп Хайнкес.

Заметим, что предыдущие шесть противостояний на этой стадии “Бавария” непременно выигрывала.