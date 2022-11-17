Берлусконі виправдано за підкуп свідка у справі про проституцію неповнолітніх

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Берлусконі було висунуто звинувачення в тому, що він заплатив італійському співаку Маріано Апічелле 157 000 євро (162 000 доларів США) за брехню на попередньому судовому процесі, де його звинуватили в тому, що він заплатив за секс із 17-річною дівчиною.

Він не визнав себе винним у справі про хабарництво, і прокурор Риму Роберто Фелічі заявив суду у четвер, що його слід виправдати.

Судді також виправдали Апічеллу в отриманні хабара і зняли з нього звинувачення у лжесвідченні, оскільки термін для винесення вироку щодо такого злочину минув.

Апічелла був постійним запрошеним співаком на багатьох так званих вечірках Берлусконі Bunga Bunga, які спровокували скандал, що сприяв падінню медіамагната з посади прем'єр-міністра у 2011 році, що ознаменувало кінець його четвертого уряду.

В іншій справі, що перебуває на розгляді міланського суду, Берлусконі звинувачується у підкупі 24 свідків, переважно молодих гостей на його вечірках. Прокуратура у травні вимагала, щоб його ув'язнили на шість років. Берлусконі відкинув звинувачення і вирок не очікується до січня 2023 року.

Минулого року суд у Сієні виправдав Берлусконі у тому, що він підкупив ще одного свідка своєї партії. Прокуратура оскаржила це рішення, але нову дату судового розгляду не призначено.