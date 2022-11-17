Берлускони оправдан за подкуп свидетеля по делу о проституции несовершеннолетних

Детали

Берлускони было предъявлено обвинение в том, что он заплатил итальянскому певцу Мариано Апичелле 157 000 евро (162 000 долларов США) за ложь на предыдущем судебном процессе, где его обвинили в том, что он заплатил за секс с 17-летней девушкой.

Он не признал себя виновным в деле о взяточничестве, и прокурор Рима Роберто Феличи заявил суду в четверг, что его следует оправдать.

Судьи также оправдали Апичеллу в получении взятки и сняли с него обвинения в лжесвидетельстве, поскольку срок для вынесения приговора по поводу такого преступления истек.

Апичелла был постоянным приглашенным певцом на многих так называемых вечеринках Берлускони Bunga Bunga, которые спровоцировали скандал, способствовавший падению медиамагната с должности премьер-министра в 2011 году, что ознаменовало конец его четвертого правительства.

В другом деле, находящемся на рассмотрении миланского суда, Берлускони обвиняется в подкупе 24 свидетелей, преимущественно молодых гостей на его вечеринках. Прокуратура в мае потребовала, чтобы его заключили в тюрьму на шесть лет. Берлускони отверг обвинения и приговор не ожидается до января 2023 года.

В прошлом году суд в Сиене оправдал Берлускони в том, что он подкупил еще одного свидетеля своей партии. Прокуратура обжаловала это решение, но новая дата судебного разбирательства не назначена.