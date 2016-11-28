“Беркут” перевищив свої повноваження під час розгону Євромайдану - В.Янукович

“Це була спланована провокація. Тому що студентів на Майдані практично не було. На Майдан підійшли радикали, які почали провокувати „Беркут“ ... „Беркут“ перевищив свої повноваження. Але це моя точка зору, але її треба було розслідувати”, — сказав екс-президент.

Він також зазначив, що питання стосовно розслідування щодо розгону Євромайдану слід поставити новій владі.