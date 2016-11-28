“Беркут” перевищив свої повноваження під час розгону Євромайдану - В.Янукович
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року. Про це він сказав під час відеодопиту з Ростовського суду РФ, передає кореспондент УНН.
“Це була спланована провокація. Тому що студентів на Майдані практично не було. На Майдан підійшли радикали, які почали провокувати „Беркут“ ... „Беркут“ перевищив свої повноваження. Але це моя точка зору, але її треба було розслідувати”, — сказав екс-президент.
Він також зазначив, що питання стосовно розслідування щодо розгону Євромайдану слід поставити новій владі.