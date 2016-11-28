"Беркут" превысил свои полномочия во время разгона Евромайдана - В.Янукович
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что сотрудники спецподразделения "Беркут" превысили свои полномочия во время разгона активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013 года. Об этом он сказал во время видеодопроса из Ростовского суда РФ, передает корреспондент УНН.
"Это была спланированная провокация. Потому что студентов на Майдане практически не было. На Майдан подошли радикалы, которые начали провоцировать "Беркут"... "Беркут" превысил свои полномочия. Но это моя точка зрения, но ее надо было расследовать", - сказал экс-президент.
Он также отметил, что вопрос о расследовании по разгону Евромайдана следует поставить новой власти.