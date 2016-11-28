"Беркут" превысил свои полномочия во время разгона Евромайдана - В.Янукович

"Это была спланированная провокация. Потому что студентов на Майдане практически не было. На Майдан подошли радикалы, которые начали провоцировать "Беркут"... "Беркут" превысил свои полномочия. Но это моя точка зрения, но ее надо было расследовать", - сказал экс-президент.

Он также отметил, что вопрос о расследовании по разгону Евромайдана следует поставить новой власти.