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Бельгія впровадила "коронавірусний барометр": деталі

Бельгія впровадила "коронавірусний барометр": деталі

Київ • УНН

 • 18890 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Бельгія запровадила "барометр коронавірусу", заявив прем'єр-міністр Олександр де Кроо на прес-конференції. Про це пише Brussels Times, передає УНН.

Цитата

"Омікрон виправдовує свою репутацію. Ми бачимо по всій Європі, що це вже не хвиля, а справжнє цунамі, — сказав Де Кроо. — Однак, надія полягає у тому, що ми зможемо перейти від пандемії до ендемії. Це має гарантувати, що у нас буде набагато менше непередбачуваності. От чому ми розробили барометр".

Деталі

"Барометр" коронавірусу складатиметься з трьох фаз: жовтої, помаранчевої та червоної – з відповідними заходами для культури, подій та індустрії гостинності.

"Консультативний комітет визначить код, в якому ми знаходимося, а значить, і заходи, — повідомив Де Кроо. — Це буде засноване на науковому аналізі та цифрах у галузі охорони здоров'я, але також на ширшому аналізі ситуації, наприклад, соціального забезпечення та мотивації".

Для переходу з одного кольору на інший Консультативний комітет встановить низку порогових значень, наголосив Де Кроо.
"Двома найважливішими з них є зайнятість у відділенні інтенсивної терапії та госпіталізації", — повідомив прем'єр.

Червоний код набуде чинності, як тільки за добу буде зафіксовано 150 нових госпіталізацій та загалом не менше 500 пацієнтів із Covid-19 у реанімації.

Помаранчевий код означає 65 нових госпіталізацій на день і не менше 300 пацієнтів із Covid-19 у реанімації. Все що нижче — буде жовтим кодом.

"Однак, це не механічна система, це оцінка, яку ми робимо. До того ж, ми також дивимося на еволюцію кривих, а також враховуватимемо рівень позитивності та психічний добробут", — додав Де Кроо.

Додамо

Як повідомляв УНН, станом на ранок 22 січня у світі зафіксовано 347 142 556 випадків COVID-19, у тому числі 5 603 843 летальних, одужало 276 740 145 людей.

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