Бельгия внедрила "коронавирусный барометр": детали

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"Омикрон оправдывает свою репутацию. Мы видим по всей Европе, что это уже не волна, а настоящее цунами, — сказал Де Кроо. - Однако, надежда состоит в том, что мы сможем перейти от пандемии к эндемии. Это должно гарантировать, что у нас будет гораздо меньше непредсказуемости. Вот почему мы разработали барометр".

Детали

"Барометр" коронавируса будет состоять из трех фаз: желтой, оранжевой и красной - с соответствующими мерами для культуры, событий и индустрии гостеприимства.

"Консультативный комитет определит код, в котором мы находимся, а значит, и меры, — сообщил Де Кроо. — Это будет основано на научном анализе и цифрах в области здравоохранения, но также на более широком анализе ситуации, например, социального обеспечения и мотивации".

Для перехода с одного цвета на другой Консультативный комитет установит ряд пороговых значений, подчеркнул Де Кроо.

"Двумя важнейшими из них являются занятость в отделении интенсивной терапии и госпитализации", — сообщил премьер.

Красный код вступит в силу, как только за сутки будет зафиксировано 150 новых госпитализаций и в целом не менее 500 пациентов с Covid-19 в реанимации.

Оранжевый код означает 65 новых госпитализаций в день и не менее 300 пациентов с Covid-19 в реанимации. Все что ниже - будет желтым кодом.

"Однако это не механическая система, это оценка, которую мы делаем. К тому же, мы также смотрим на эволюцию кривых, а также будем учитывать уровень позитивности и психическое благосостояния", — добавил Де Кроо.

Добавим

Как сообщал УНН, по состоянию на утро 22 января в мире зафиксировано 347 142 556 случаев COVID-19, в том числе 5 603 843 летальных, выздоровел 276 740 145 человек.