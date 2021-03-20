Бельгія не послабить карантин до квітня

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У Бельгії зростає кількість госпіталізацій людей з COVID-19, у лікарнях наразі перебуває 2 140 осіб. На думку прем’єр-міністра Александра Де Кроо, причинами зростання захворюваності стала поява нових різновидів коронавірусу, а також те, що люди стали більше контактувати між собою.

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“Після року боротьби з коронавірусом ми знаємо, що робити. Ми маємо обмежити кількість близьких контактів, наскільки це можливо. Це означає, що дозволу на соціальні події за участю до 50 осіб, і спортивні змагання до 10 осіб, як очікувалися з квітня, не буде. Відкриття парків розваг також буде відкладено”, — сказав Де Кроо.

За даними ВООЗ, наразі у Бельгії зафіксували 827 941 випадок коронавірусу, 22 650 осіб померли.

Нагадаємо

Єврокомісія (ЄК) висловила здивування рішенням уряду Бельгії продовжити заборону на необов’язкові транскордонні поїздки до 18 квітня і має намір “вжити заходів”, щоб гарантувати свободу переміщення в ЄС.