Бебі-буму ще немає, але очікується дуже скоро: полярники нарахували 750 пінгвінят біля станції “Академік Вернадський”

Біолог Вадим Ткаченко нарахував понад 750 пташенят пінгвінів біля української станції "Академік Вернадський" в Арктиці. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, пише УНН.

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Як зазначають в центрі, біолог Вадим Ткаченко на острові Галіндез нарахував понад 750 пташенят субантарктичних пінгвінів, що складає лише 16% від загальної кількості відкладених яєць.

"Тож поки зарано говорити про справжній бебі-бум. Він, за розрахунком вченого, почнеться в середині січня, коли кількість малят має різко зрости. Серед пінгвінят є зовсім крихітки, а є такі, що добряче підросли й наздоганяють за розмірами батьків. Зокрема, дорослих пташенят на острові 6 – це ті, що вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада", - йдеться в повідомленні.

У центрі наголошують, що інші дитинчата пінгвінів ще кілька тижнів точно лишатимуться в гніздах під постійною опікою когось із батьків.

Нагадаємо

В Антарктиці очікують цьогоріч на пінгвінячий бебі-бум. Світлини пінгвінят з першого виводку показали на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.