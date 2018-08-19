"Базель" орендував захисника київського "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Перуанський оборонець Карлос Самбрано майбутній сезон 2018/19 проведе у Швейцарії, інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
Перуанський захисник перейшов до стану "Базеля". 29-річний Самбрано гратиме за швейцарців на правах сезонної оренди з правом подальшого викупу.
До "Динамо" легіонер перейшов минулої зими, а до цього виступав у Європі за "ПАОК", "Рубін", "Айнтрахт", "Санкт-Паулі" та "Шальке".
Зауважимо, що Самбрано за київський клуб так і не провів жодного поєдинку на офіційному рівні.
Як повідомляв УНН, Хачеріді і Шахов допомогли "ПАОКу" вибити "Базель" з Ліги чемпіонів.