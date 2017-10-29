Байконур можуть включити до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

"Голова Роскосмосу звернувся до міністра закордонних справ, голові комісії Російської Федерації у справах ЮНЕСКО Сергію Вікторовичу Лаврову з пропозицією про просування комплексу споруд космодрому "Байконур" і, зокрема, Гагарінського пуску (Гагарінського старту - ред.) в список Всесвітньої спадщини в якості спільної номінації Росії і Казахстану ", - сказав Орджонікідзе в ході всеросійського наради "Росія в світі культурна спадщина".

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За інформацією Орджонікідзе, дана пропозиція була зроблена буквально на днях.

Він зазначив, що такі спільні номінації дуже вітаються в центрі Всесвітньої спадщини, користуються деякими преференціями і можуть навіть бути розглянуті позачергово.

Нагадаємо, російський пілотований космічний корабель "Союз МС-05" з новою експедицією на Міжнародну космічну станцію (МКС) стартував в п'ятницю, 28 липня, з "Гагарінського старту" космодрому Байконур.