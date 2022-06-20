Байден заявив, що навряд чи поїде до України у рамках візиту до Європи

Деталі

Свою заяву американський лідер зробив перед журналістами у понеділок.

Байден також сказав, що вважає дуже ймовірним, що Україна стане членом Європейського Союзу — на на тлі саміту лідерів ЄС, який пройде цього тижня.

Як повідомляють росЗМІ, Байден у відповідь на питання журналістів про плани відвідати Україну заявив, що все “залежить від обставин”.

За його словами, ці обставини стосуються того, чи створить його візит додаткові труднощі для України.

Він також нагадав, що вже зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським і розмовляє з ним по “три-чотири рази на тиждень”.

Нагадаємо

На минулого тижня Україну відвідали канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.