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Байден заявив, що навряд чи поїде до України у рамках візиту до Європи

Байден заявив, що навряд чи поїде до України у рамках візиту до Європи

Київ • УНН

 • 93573 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що навряд чи відвідає Україну в рамках запланованої поїздки до Європи наприкінці цього місяця, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Свою заяву американський лідер зробив перед журналістами у понеділок.

Байден також сказав, що вважає дуже ймовірним, що Україна стане членом Європейського Союзу — на на тлі саміту лідерів ЄС, який пройде цього тижня.

Як повідомляють росЗМІ, Байден у відповідь на питання журналістів про плани відвідати Україну заявив, що все “залежить від обставин”.

За його словами, ці обставини стосуються того, чи створить його візит додаткові труднощі для України.

Він також нагадав, що вже зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським і розмовляє з ним по “три-чотири рази на тиждень”.

Нагадаємо

На минулого тижня Україну відвідали канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

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