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Байден заявив, що буде співпрацювати з Японією, аби протистояти Китаю

Байден заявив, що буде співпрацювати з Японією, аби протистояти Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що він провів продуктивний саміт з прем'єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою, і обидві країни прагнуть працювати разом для вирішення проблеми, поставленої Китаєм, та питань, що стосуються Північної Кореї. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Байден заявив, що дві країни домовились співпрацювати над 5G, напівпровідниковими ланцюгами поставок, штучним інтелектом, геномікою та квантовими обчисленнями.

Цитата

“Ми прагнемо спільно працювати над вирішенням проблем, що постають перед Китаєм, і з таких питань, як Східно-Китайське море, Південно-Китайське море, а також Північна Корея, щоб забезпечити майбутнє вільного та відкритого Індо-Тихого океану”, — сказав Байден.

Додатково

Адміністрація президента Джо Байдена планує виділити 715 мільярдів доларів на потреби Міністерства оборони США у 2022 році щодо стримування Китаю і Росії.

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