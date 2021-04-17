Байден заявив, що буде співпрацювати з Японією, аби протистояти Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що він провів продуктивний саміт з прем'єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою, і обидві країни прагнуть працювати разом для вирішення проблеми, поставленої Китаєм, та питань, що стосуються Північної Кореї. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Байден заявив, що дві країни домовились співпрацювати над 5G, напівпровідниковими ланцюгами поставок, штучним інтелектом, геномікою та квантовими обчисленнями.
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“Ми прагнемо спільно працювати над вирішенням проблем, що постають перед Китаєм, і з таких питань, як Східно-Китайське море, Південно-Китайське море, а також Північна Корея, щоб забезпечити майбутнє вільного та відкритого Індо-Тихого океану”, — сказав Байден.
Додатково
Адміністрація президента Джо Байдена планує виділити 715 мільярдів доларів на потреби Міністерства оборони США у 2022 році щодо стримування Китаю і Росії.