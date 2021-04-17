Байден заявив, що буде співпрацювати з Японією, аби протистояти Китаю

Деталі

Байден заявив, що дві країни домовились співпрацювати над 5G, напівпровідниковими ланцюгами поставок, штучним інтелектом, геномікою та квантовими обчисленнями.

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“Ми прагнемо спільно працювати над вирішенням проблем, що постають перед Китаєм, і з таких питань, як Східно-Китайське море, Південно-Китайське море, а також Північна Корея, щоб забезпечити майбутнє вільного та відкритого Індо-Тихого океану”, — сказав Байден.

Додатково

Адміністрація президента Джо Байдена планує виділити 715 мільярдів доларів на потреби Міністерства оборони США у 2022 році щодо стримування Китаю і Росії.