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Байден заявил, что будет сотрудничать с Японией, чтобы противостоять Китаю

Байден заявил, что будет сотрудничать с Японией, чтобы противостоять Китаю

Киев  •  УНН

 • 13201 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что он провел продуктивный саммит с премьер-министром Японии Йосихиде Суго, и обе страны стремятся работать вместе для решения проблемы, поставленной Китаем, и вопросов, касающихся Северной Кореи. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Байден заявил, что две страны договорились сотрудничать в 5G, полупроводниковыми цепями поставок, искусственным интеллектом, геномикой и квантовыми вычислениями.

Цитата

“Мы хотим совместно работать над решением проблем, стоящих перед Китаем, и по таким вопросам, таких как Восточно-Китайское море, Южно-Китайское море, а также Северная Корея, чтобы обеспечить будущее свободного и открытого Индо-Тихого океана”, — сказал Байден .

Дополнительно

Администрация президента Джо Байдена планирует выделить 715 млрд долларов на нужды Министерства обороны США в 2022 году по сдерживанию Китая и России.

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