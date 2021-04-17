Байден заявил, что будет сотрудничать с Японией, чтобы противостоять Китаю
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что он провел продуктивный саммит с премьер-министром Японии Йосихиде Суго, и обе страны стремятся работать вместе для решения проблемы, поставленной Китаем, и вопросов, касающихся Северной Кореи. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Байден заявил, что две страны договорились сотрудничать в 5G, полупроводниковыми цепями поставок, искусственным интеллектом, геномикой и квантовыми вычислениями.
Цитата
“Мы хотим совместно работать над решением проблем, стоящих перед Китаем, и по таким вопросам, таких как Восточно-Китайское море, Южно-Китайское море, а также Северная Корея, чтобы обеспечить будущее свободного и открытого Индо-Тихого океана”, — сказал Байден .
Дополнительно
Администрация президента Джо Байдена планирует выделить 715 млрд долларов на нужды Министерства обороны США в 2022 году по сдерживанию Китая и России.