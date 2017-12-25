Байден розповів подробиці втечі Януковича з України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Колишній віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що у лютому 2014 року під час телефонної розмови він порадив екс-президенту України Віктору Януковичу втекти з України. Про це йдеться в мемуарах політика, передає УНН.
“Я кілька місяців звертав його увагу на те, що він повинен проявляти стриманість у відносинах зі своїми громадянами, але в ту ніч, через три місяці після початку протестів, я сказав йому, що все скінчено. Прийшов час відкликати своїх бойовиків, і він пішов”, — написав Д.Байден.
Також у своїх мемуарах політик зазначив, що він попереджав українського екс-президента про наслідки його дій щодо активістів.
“Принижений Янукович втік з України на наступний день — завдяки мужності і рішучості протестувальників” — додав Д.Байден.
Як повідомляв УНН, суд у справі про держзраду Януковича оголосив перерву до 27 грудня.