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Байден розкритикував ЗМІ за "брехню, сказану заради прибутку і влади"

Байден розкритикував ЗМІ за "брехню, сказану заради прибутку і влади"

Київ • УНН

 • 1011281 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У цю суботу президент США Джо Байден розкритикував ЗМІ, які, за його словами, використовують "брехню, сказану заради прибутку і влади", щоб розпалити ненависть у Сполучених Штатах Америки, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Виступаючи на щорічній зустрічі Асоціації кореспондентів Білого дому, Байден говорив про "правду, поховану під брехнею", очевидно, маючи на увазі хибні теорії змови, згідно з якими його перемога на виборах 2020 року була результатом масових фальсифікацій результатів голосування.

"Брехня, сказана заради прибутку і влади. Брехня про змову і зловмисність, що повторюється знову і знову, покликана породити цикл гніву, ненависті та навіть насильства", - сказав Байден.

Цей цикл, додав Байден, заохочує місцеві юрисдикції забороняти книги, а "верховенство права і наші права і свободи відбирати".

Після сказаного Байден водночас пожартував, мовляв, якщо він назве видання Fox News "чесним, справедливим і правдивим", то на нього можуть подати в суд за наклеп.

Доповнення

Цього місяця Fox Corp задовольнила позов Dominion Voting Systems про наклеп на суму 787,5 мільйонів доларів у справі, яка стосувалася неправдивих тверджень Fox про те, що президентські вибори 2020 року були сфальсифіковані на користь Байдена.

Байден також пожартував у сторону 45-го президента США Дональда Трампа, мовляв, що комік Рой Вудс, який також був запрошеним спікером на вечір, запропонував йому 10 доларів за те, щоб його промова була коротшою.

"Це підміна - президенту пропонують гроші за мовчання", - сказав Байден, сміючись.

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