Байден: "Німеччина не змушувала мене передумати про відправку танків Abrams Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент США Джо Байден заявив журналістам у середу, що Німеччина не чинила на нього тиску, щоб він оголосив про відправку танків Abrams до України. Про це пише CNN, інформує УНН.
Цитата
"Німеччина не змушувала мене передумати. Ми хотіли переконатися, що ми всі разом", - сказав він після виступу про підтримку України з Білого дому.
У своєму зверненні Байден також сказав: "Німеччина дійсно активізувалася. Канцлер був сильним, сильним голосом за єдність".
Доповнення
Заява прозвучала після того, як у середу Німеччина подолала дипломатичний глухий кут, оголосивши, що направить свої танки Leopard 2 в Україну.
Раніше Німеччина заявила, що Берлін відправить Leopard 2 Україні лише у тому випадку, якщо США відправлять танки M-1 Abrams.
Раніше сьогодні вранці канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у парламенті, що американо-німецькі відносини міцніші, ніж будь-коли.