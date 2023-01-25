Байден: "Германия не заставляла меня передумать об отправке танков Abrams Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Джо Байден заявил журналистам в среду, что Германия не оказывала на него давления, чтобы он объявил об отправке танков Abrams в Украину. Об этом пишет CNN, информирует УНН.
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"Германия не заставляла меня передумать. Мы хотели убедиться, что мы все вместе", - сказал он после выступления о поддержке Украины из Белого дома.
В своем обращении Байден также сказал: "Германия действительно активизировалась. Канцлер был сильным, сильным голосом за единство".
Дополнение
Заявление прозвучало после того, как в среду Германия преодолела дипломатический тупик, объявив, что направит свои танки Leopard 2 в Украину.
Ранее Германия заявила, что Берлин отправит Leopard 2 Украине только в том случае, если США отправят танки M-1 Abrams.
Ранее сегодня утром канцлер Германии Олаф Шольц заявил в парламенте, что американо-германские отношения крепче, чем когда-либо.