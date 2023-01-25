Байден: "Германия не заставляла меня передумать об отправке танков Abrams Украине"

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"Германия не заставляла меня передумать. Мы хотели убедиться, что мы все вместе", - сказал он после выступления о поддержке Украины из Белого дома.

В своем обращении Байден также сказал: "Германия действительно активизировалась. Канцлер был сильным, сильным голосом за единство".

Дополнение

Заявление прозвучало после того, как в среду Германия преодолела дипломатический тупик, объявив, что направит свои танки Leopard 2 в Украину.

Ранее Германия заявила, что Берлин отправит Leopard 2 Украине только в том случае, если США отправят танки M-1 Abrams.

Ранее сегодня утром канцлер Германии Олаф Шольц заявил в парламенте, что американо-германские отношения крепче, чем когда-либо.