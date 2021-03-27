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Байден готовий видати указ про зброю після стрілянини в США - Білий дім

Байден готовий видати указ про зброю після стрілянини в США - Білий дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Після двох випадків масової стрілянини в США за один тиждень Білий дім заявив, що президент Байден готовий видати розпорядження про проведення збройної реформи, передає УНН з посиланням на Yahoo News.

Деталі

Прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила журналістам на брифінгу в п'ятницю, що не може назвати "точні терміни", коли ці розпорядження покинуть стіл Байдена, але сказала, що вони є "одним з важелів, які ми можемо використовувати ... допомогти вирішити проблему поширення насильства із застосуванням вогнепальної зброї і вирішити проблеми громадської безпеки по всій країні".

Байден, проте, ясно дав зрозуміти під час своєї прес-конференції в четвер, що його наступним законодавчим пріоритетом буде інфраструктура, а не реформа зброї, що викликало невдоволення з боку активістів з контролю над зброєю і прогресивних демократів.

Дженніфер Псакі сказала, що Байден розуміє їх розчарування, і запропонував направити їх гнів на тих членів Конгресу, які голосують за блокування законодавства про контроль над зброєю.

"Ми б сказали, що розчарування повинно бути виражено членам Палати представників і Сенату, які проголосували проти заходів, підтриманих президентом", - сказала Дженніфер Псакі в п'ятницю.

Відзначається, що раніше на цьому тижні Байден заявив, що його адміністрація може допомогти демократичній більшості в Сенаті прийняти два законопроекти про реформу зброї, відхилених Палатою представників, незважаючи на неодноразові невдалі спроби попередніх адміністрацій домогтися прийняття всеосяжних законів.

Байден закликав Сенат зробити "кроки здорового глузду", закликавши Конгрес прийняти закон, що забороняє штурмові гвинтівки і високовмісні магазини по всій країні, пише агентство. Він допомагав домагатися раніше введеної в країні заборони на використання штурмової зброї, будучи сенатором від Делавера в 1990-х роках. Ця заборона, підписана президентом Біллом Клінтоном в 1994 році, тривала десять років, поки до влади не прийшов президент Джордж Буш. Байден вважає, що Конгрес може відновити заборону і ввести нові заходи, але опір деяких членів партії може це утруднити.

Що було раніше

Відзначимо, що лише напередодні в США кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія).

Минулого тижня в Техасі відбулася стрілянина в нічному клубі, в результаті якого одна людина загинула, ще п'ятеро - поранені.

Після цього десять осіб, включаючи офіцера поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.

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