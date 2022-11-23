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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24827 перегляди

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Байден доручив виділити Україні ще 400 млн доларів військової допомоги: що увійде у пакет

Байден доручив виділити Україні ще 400 млн доларів військової допомоги: що увійде у пакет

Київ • УНН

 • 33447 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент США Джо Байден доручив виділити Україні військової допомоги ще на 400 млн доларів, повідомили у Білому дому. У той же час в Офісі президента України розкрили деталі нового пакету допомоги, передає УНН.

Деталі

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розкрив деталі, що увійде в пакет допомоги від США на 400 млн доларів для України:

- Боєприпаси для NASAMS та HIMARS;

- 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для боротьби з безпілотними авіаційними системами (UAS);

- 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

- 10 000 120-мм мінометних мін;

- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

- 150 транспортних засобів HMMWV;

- понад 100 легких тактичних машин;

- понад 200 генераторів;

- частини до 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Додамо

З початку повномасштабного вторгнення США надали Україні допомоги вже на понад 19 млрд доларів.

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