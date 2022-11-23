Байден доручив виділити Україні ще 400 млн доларів військової допомоги: що увійде у пакет

Деталі

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розкрив деталі, що увійде в пакет допомоги від США на 400 млн доларів для України:

- Боєприпаси для NASAMS та HIMARS;

- 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для боротьби з безпілотними авіаційними системами (UAS);

- 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

- 10 000 120-мм мінометних мін;

- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

- 150 транспортних засобів HMMWV;

- понад 100 легких тактичних машин;

- понад 200 генераторів;

- частини до 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Додамо

З початку повномасштабного вторгнення США надали Україні допомоги вже на понад 19 млрд доларів.