Байден доручив виділити Україні ще 400 млн доларів військової допомоги: що увійде у пакет
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент США Джо Байден доручив виділити Україні військової допомоги ще на 400 млн доларів, повідомили у Білому дому. У той же час в Офісі президента України розкрили деталі нового пакету допомоги, передає УНН.
Деталі
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розкрив деталі, що увійде в пакет допомоги від США на 400 млн доларів для України:
- Боєприпаси для NASAMS та HIMARS;
- 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для боротьби з безпілотними авіаційними системами (UAS);
- 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 10 000 120-мм мінометних мін;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
- 150 транспортних засобів HMMWV;
- понад 100 легких тактичних машин;
- понад 200 генераторів;
- частини до 105-мм гаубиць та іншої техніки.
Додамо
З початку повномасштабного вторгнення США надали Україні допомоги вже на понад 19 млрд доларів.