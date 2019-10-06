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"Баварія" зазнала першої поразки в сезоні Бундесліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Мюнхенська "Баварія" вдома поступилася "Хоффенхайму" у протистоянні 7 туру німецької Бундесліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт "баварців".

"Баварія" зазнала першої поразки в сезоні Бундесліги

На очах у 75 тис. глядачів на повністю заповненій “Альянц Арені” команді Ніко Ковача лише епізодами вдавалося демонструвати ту атакуючу міць, що чотири дні тому була продемонстрована в Лондоні в матчі з “Тоттенхемом”. Не останню роль в цьому зіграла тактика гостей, які вибудували перед своєю штрафною щільну оборону.

У другому таймі рахунок був відкритим на 54-й хвилині. Колишній “баварець” Руді перехопив м’яч у Толіссо, після Гайгер швидко віддав передачу на Саркіса Адамяна, який обіграв Боатенга і з десяти метрів відправив м’яч у ближній кут. На пропущений м’яч Ковач відповів подвійний заміною: Мюллер і Перішич вийшли замість Толіссо і Комана. Мюнхенці перебудувалися на схему 3-2-3-2, в якій Павар, Зюле і Боатенг відповідали за оборону, Тьяго і Кіммі склали пару в опорній зоні, в атаці під Левандовскі і Гнабрі диригував Коутіньо, по флангах Перішич і Мюллер.

На 65-й хвилині гості ледь не забили другий м’яч: Пош вискочив на правому куті штрафного і пробив по воротах — м’яч пролетів в сантиметрах від штанги. На 73-й хвилині “Баварія” відновила статус-кво: в результаті атаки через правий фланг Мюллер видав передачу на Левандовскі, який ударом головою відправив м’яч у сітку. “Баварці” хотіли неодмінно вийти вперед, але в результаті шість хвилин потому знову пропустили. Сков з лівого флангу видав передачу в центр штрафного майданчика, де ніким не прикритий Адамян ударом низом оформив дубль — 1:2.

“Ми були мотивовані, це було помітно в грі і в перерві. Але прості помилки призвели до того, що ми пропустили два голи. Це була наша проблема. Все як і раніше в наших руках, але ця поразка повинна стати для нас попередженням, що нічого не дістанеться просто так. Навіть якщо граєш проти команди, яка набрала лише п’ять очок”, — наголосив голкіпер господарів Мануель Нойер.

Додамо, що попри поразку “Баварія” залишилась лідером таблиці — 14 очок, але такий же показник мають ще чотири клубу (“Фрайбург”, “РБ Лейпциг”, “Шальке”, “Байєр”).

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