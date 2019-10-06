"Бавария" потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги

На глазах у 75 тыс. зрителей на полностью заполненной “Альянц Арене” команде Нико Ковача только эпизодами удавалось демонстрировать ту атакующую мощь, что четыре дня назад была продемонстрирована в Лондоне в матче с “Тоттенхэмом”. Не последнюю роль в этом сыграла тактика гостей, которые выстроили перед своей штрафной плотную оборону.

Во втором тайме счет был открыт на 54-й минуте. Бывший “баварец” Руди перехватил мяч в Толиссо, после Гайгером быстро отдал передачу на Саркиса Адамяна, который обыграл Боатенга и с десяти метров отправил мяч в ближний угол. На пропущенный мяч Ковач ответил двойной заменой: Мюллер и Перишич вышли вместо Толиссо и Комана. Мюнхенцы перестроились на схему 3-2-3-2, в которой Павар, Зюле и Боатенг отвечали за оборону, Тьяго и Кимми составили пару в опорной зоне, в атаке под Левандовски и Гнабри дирижировал Коутиньо, по флангам Перишич и Мюллер.

На 65-й минуте гости едва не забили второй мяч: Пош выскочил на правом углу штрафной и пробил по воротам — мяч пролетел в сантиметрах от штанги. На 73-й минуте “Бавария” восстановила статус-кво в результате атаки через правый фланг Мюллер выдал передачу на Левандовски, который ударом головой отправил мяч в сетку. “Баварцы” хотели непременно выйти вперед, но в результате шесть минут спустя снова пропустили. Сков с левого фланга выдал передачу в центр штрафной, где никем не прикрытый Адамян ударом низом оформил дубль — 1:2.

“Мы были мотивированы, это было заметно в игре и в перерыве. Но простые ошибки привели к тому, что мы пропустили два гола. Это была наша проблема. Все по-прежнему в наших руках, но это поражение должно стать для нас предупреждением, что ничего не достанется просто так. Даже если играешь против команды, которая набрала лишь пять очков”, — подчеркнул голкипер хозяев Мануэль Нойер.

Добавим, что несмотря на поражение “Бавария” осталась лидером таблицы — 14 очков, но такой же показатель имеют еще четыре клуба ( “Фрайбург”, “СБ Лейпциг”, “Шальке”, “Байер”).