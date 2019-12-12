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"Баварія" завдала поразки "Тоттенхему" у матчі лідерів групи Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 6249 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Мюнхені ФК "Баварія" провела домашній поєдинок 6 туру групової стадії Ліги чемпіонів проти "Тоттенхема", передає УНН.

У першій 20-хвилинці команди обмінялися голами: за господарів забив Кінгслі Коман, за суперників Сессеньон. Томас Мюллер закінчив затяжну атаку мюнхенців наприкінці тайму – 2:1.

По перерві Коутіньо збільшив перевагу ударом з-за меж карного майданчику – 3:1.

Зауважимо, щ о"Баварія" зайняла перше місце в групі В, "Тоттенхем" – другий.

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