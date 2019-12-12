"Бавария" нанесла поражение "Тоттенхэму" в матче лидеров группы Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Мюнхене ФК "Бавария" провела домашний поединок 6 тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", передает УНН.
В первой 20-минутке команды обменялись голами: хозяев забил Кингсли Коман, соперников Сессеньон. Томас Мюллер закончил затяжную атаку мюнхенцев в конце тайма - 2: 1.
После перерыва Коутиньо увеличил преимущество ударом из-за пределов штрафной - 3: 1.
Заметим, ч о "Бавария" заняла первое место в группе В, "Тоттенхэм" - второй.