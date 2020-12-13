“Баварія” вдруге поспіль втратила очки в німецькій Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У центральному матчі туру “Баварія” і “Уніон” зіграли внічию 1:1 на стадіоні “Альтен Фьорстерай”, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
На стадіоні “Альтен Фьорстерай” мюнхенці пропустили на самому початку зустрічі — на 4-й хвилині рахунок відкрив Прьоммель.
Мюнхенці змогли зрівняти рахунок на 67-й хвилині завдяки Роберту Левандовскі. У час, що залишився мюнхенці кинули вперед всі сили, але забити переможний м’яч так і не змогли — 1:1.
Незважаючи на нічию, яка стала другою поспіль в чемпіонаті, “Баварія” (24) зберегла лідерство в турнірній таблиці, проте в неділю “Байєр” в разі перемоги вийде на перше місце.
Зазначимо, що Левандовскі забив 175 м’яч в 200 матчі в рамках Бундесліги в складі “Баварії”.