“Баварія” вдруге обіграла “Лаціо” на шляху до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Деталі

У Римі мюнхенці виграли 4:1, і вдруге засмутили “орлів”. На цей раз Роберт Левандовскі відкрив рахунок з пенальті на 33 хвилині, а камерунський форвард Шупо-Мотінг відзначився з передачі Давида Алаби на 73 хвилині — 2:0. Під завісу поєдинку Марко Пароло скоротив відставання — 2:1.

Відзначимо, що суперник “баварців” по чвертьфіналу визначиться за підсумками жеребкування, яке пройде 19-го березня в Ньоні.

Довідка

Найбільшу перемогу в окремій зустрічі плей-офф в історії Ліги чемпіонів здобула саме “Баварія”, а також “Манчестер Сіті”. Німці розгромили “Базель” (2011/12) і “Шахтар” (2014/15) в матчах-відповідях 1/8 фіналу з однаковим рахунком 7:0.