“Баварія” вдруге обіграла “Лаціо” на шляху до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Мюнхенська “Баварія” на власному стадіоні вийшла переможцем із протистояння у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА над римським “Лаціо”, передає УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
У Римі мюнхенці виграли 4:1, і вдруге засмутили “орлів”. На цей раз Роберт Левандовскі відкрив рахунок з пенальті на 33 хвилині, а камерунський форвард Шупо-Мотінг відзначився з передачі Давида Алаби на 73 хвилині — 2:0. Під завісу поєдинку Марко Пароло скоротив відставання — 2:1.
Відзначимо, що суперник “баварців” по чвертьфіналу визначиться за підсумками жеребкування, яке пройде 19-го березня в Ньоні.
Довідка
Найбільшу перемогу в окремій зустрічі плей-офф в історії Ліги чемпіонів здобула саме “Баварія”, а також “Манчестер Сіті”. Німці розгромили “Базель” (2011/12) і “Шахтар” (2014/15) в матчах-відповідях 1/8 фіналу з однаковим рахунком 7:0.