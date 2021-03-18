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“Бавария” во второй раз обыграла “Лацио” на пути в 1/4 финала Лиги чемпионов

“Бавария” во второй раз обыграла “Лацио” на пути в 1/4 финала Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Мюнхенская “Бавария” на своем стадионе вышла победителем из противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА над римским “Лацио”, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Детали

В Риме мюнхенцы выиграли 4:1, и второй раз огорчили “орлов”. На этот раз Роберт Левандовски открыл счет с пенальти на 33 минуте, а камерунский форвард Шупо-Мотинг отличился с передачи Давида Алабамы на 73 минуте — 2: 0. Под занавес поединка Пароло сократил отставание — 2: 1.

Отметим, что соперник “баварцев” по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 19-го марта в Ньоне.

Справка

Самую крупную победу в отдельной встречи плей-офф в истории Лиги чемпионов получила именно “Бавария”, а также “Манчестер Сити”. Немцы разгромили “Базель” (2011/12) и “Шахтер” (2014/15) в ответных матчах 1/8 финала с одинаковым счетом 7: 0.

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