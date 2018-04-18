"Баварія" стала першим фіналістом Кубку Німеччини з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У півфінальному поєдинку з леверкузенським “Байєром” мюнхенська “Баварія” здобула яскраву перемогу з рахунком 6:2, інформує УНН з посиланням на сайт “Баварії”.
30 210 глядачів на повністю заповненій “Бай-Арені” стали свідками багатого на події матчу, в якому Хаві Мартінес вже на 3-й хвилині відкрив рахунок. Роберт Левандовскі на 9-й хвилині перевагу своєї команди подвоїв — 0:2. Леверкузенці відповіли голом Ларса Бендера на 16-й хвилині і ненадовго повернули інтригу.
У другій половині зустрічі команда Юппа Хайнкеса не залишила супернику жодного шансу: Томас Мюллер оформив хет-трик (52, 64, 78 хвилини) ще один м’яч забив Тьяго. Гол Леона Бейлі ударом зі штрафного трохи підсолодив гіркоту леверкузенців — 2:6.
Зазначимо, що мюнхенська команда пробилася до фіналу Кубку Німеччини в 22-ге в історії.
Крім того додамо, що свого суперника у вирішальному поєдинку “баварці” дізнаються за підсумками протистояння між “Шальке” і “Айнтрахтом” з Франкфурта.