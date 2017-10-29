Баварія обіграла Лейпциг та очолила турнірну таблицю Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У центральній зустрічі 10-го туру Бундесліги мюнхенська "Баварія" переграла вдома прямого конкурента за лідерство в чемпіонаті - німецький "РБ Лейпциг", повідомляє УНН з посиланням на сайт мюнхенців.
Після раннього видалення капітана "Лейпцигу" Віллі Орбана (фол останньої надії) на 13-й хвилині гості були змушені грати весь матч у меншості. Хамес Родрігес на 19 хвилині завершив блискучу комбінацію Руді і Роббена на фланзі, вивівши господарів вперед. Після цього "Баварія" продовжила домінувати на полі. Хамес і Левандовскі упустили шанси збільшити перевагу. В результаті поляк свій гол все ж забив - Левандовскі (38 хв) реалізував пас Мартінеса з центру, встановивши остаточний результат – 2:0.
Зазначається, що перемога принесла команді Юппа Хайнкеса три очки, і тепер з 23 пунктами в таблиці мюнхенці випередили дортмундську "Борусію" (20) і "Лейпциг" (19).
Зауважимо, що в 11 турі відбудеться центральний поєдинок за участі "Баварії" та дортмундської "Борусії".
Нагадаємо, що гол Андрія Ярмоленка не врятував "Борусію" від поразки у грі з "Ганновером".