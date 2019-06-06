Батько заступника АП Рябошапки змушений був судитися з сином за аліменти

Вишгородський райсуд Київської області розглядав позов Георгія Рябошапки до Руслана Рябошапки та Людмили Рябошапка у 2015 році.

"Позивач зазначає, що він є самотньою людиною, дорослі діти з травня 2011 року не підтримують з ним ніяких стосунків, на телефонні дзвінки не відповідають, житло від нього забрали, вигнавши на вулицю. Побутовими предметами першої необхідності він не в змозі себе забезпечити, вимушений просити сторонніх людей про допомогу. Крім того, він є хворою людиною та потребує постійного лікування, перебуває на обліку у кардіолога та терапевта. За таких складних життєвих обставин, знаходячись на межі виживання та бідності і не отримуючи від дітей підтримки він змушений звернутися до суду з даним позовом. На підставі вище вказаного, просить стягнути з відповідачів аліментів на утримання батька Особа_1 (Руслан Рябошапка – ред.) в розмірі 1/5 частини з усіх видів заробітку щомісячно", - йдеться у судовому рішенні.



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Суд, в особі судді Олени Скарлат, відмовив у задоволенні позовних вимог. Підставами для відмови, як випливає з матеріалів справи, є те, що Георгій Рябошапка отримує пенсію за віком, яка на той момент становила 2551,56 грн і перевищувала встановлений на той момент законодавством прожитковий мінімум (1176 грн), а також на правах спільної власності батькові, відповідно до інформації суду, належала 1/3 квартири. Крім того, він зазначений як власник автомобіля.



У батька була можливість оскаржити рішення суду в апеляції, однак УНН не відомо чи скористався він цієї можливістю. Також УНН не відомо яка наразі ситуація у стосунках заступника глави АП з правових питань та його батька. Можемо припустити, що конфлікт було вичерпано.



Як повідомляв УНН, Руслан Рябошапка у команді нового Президента Володимира Зеленського відповідає за правоохоронну та антикорупційна політику.